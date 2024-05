Lazio, il Napoli piomba su Luis Alberto | Lotito fissa il prezzo

Sarà un’estate densa di addii in casa Lazio, che dopo la cessione di Milinkovic-Savic la scorsa stagione, quest’anno saluterà altri due giocatori che hanno fatto la storia recente del club, ovvero Felipe Anderson, che tornerà in patria al Palmeiras, e Luis Alberto, su cui è piombato il Napoli che è interessato al centrocampista spagnolo.

Lazio, servono 15 milioni al Napoli per Luis Alberto

Come riportato da gianlucadimarzio.com, il Napoli avrebbe chiesto nelle ultime ore informazioni alla Lazio per Luis Alberto, che ADL considera il profilo adatto per sostituire Zielinski che, come confermato in mattinata da Baccin, si trasferirà all’Inter a parametro zero.

Lotito è stato chiaro, per l’ex Liverpool servono 15 milioni, cifra che attualmente il Napoli non è disposto a spendere per un giocatore 32enne che preferirebbe inoltre giocare all’estero, dove ha molti estimatori, in particolare in Spagna, con il Siviglia che resta ancora una meta possibile.