Nulla di grave per Felipe Anderson, ma potrebbe saltare la gara contro il Verona, prevista per sabato 27 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Infortunio di lieve entità per il brasiliano della Lazio, che in caso di assenza interromperebbe un record interessante.

Infortunio Felipe Anderson, problema all’unghia dell’alluce

Il centravanti brasiliano in forza alla squadra guidata da Tudor, nel corso del match di ieri sera contro la Juve, ha perso l’unghia dell’alluce dopo un contrasto. Il suo recupero appare decisamente complicato. Se dovesse dare forfait l’ex Porto interromperebbe la striscia a 144 partite consecutive.

Ottime notizie invece per quel che riguarda gli infortuni di Provedel e Zaccagni. Come confermato dall’infermeria della Lazio, il portiere biancoceleste ha totalmente recuperato e scenderà in campo dal primo minuto in vista del match contro il Verona. Stesso discorso per quanto riguarda Zaccagni, completamente recuperato e pronto a tornare a disposizione del tecnico biancoceleste.

In infermeria è arrivato anche Kamada, che ha dato forfait prima del match contro i bianconeri. Non trapelano particolari preoccupazioni anche se oggi farà nuovi accertamenti, potrebbe tornare subito a disposizione. Infine c’è Lazzari: l’esterno destro difficilmente sarà presente contro il Verona.