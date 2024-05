Lazio, Mandas piace in Inghilterra: i dettagli

Sirene inglesi in casa Lazio. Titolare fisso ormai dall’infortunio di Ivan Provedel, costretto ai box da inizio marzo, Christos Mandas ha dato sicurezza a tutto il reparto difensivo laziale: nonostante la giovane età (classe 2001), il portiere greco ha convinto anche Tudor, arrivato a Formello poco più di un mese fa.

Lazio, Manchester United a caccia di un secondo portiere: occhi su Mandas

Secondo il portale inglese Unitedinfocus.com, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Mandas. L’idea della Lazio in principio era quella di cedere il greco in prestito in una squadra che gli garantisca il posto da titolare, per poi riaccoglierlo con un bagaglio di esperienza maggiore. Dall’Inghilterra però, sembrerebbe che i Red Devils facciano sul serio: Lotito potrebbe ascoltare la proposta dello United, che però non sarebbe orientato per un prestito, ma per un investimento a lungo termine per sostituire Bayindir (corteggiato dal Trabzonspor), secondo di Onana. Lotito sicuramente presterà orecchio in ogni caso alle offerte inglesi.