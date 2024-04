Verso Monza-Lazio, tornano Provedel e Zaccagni | Sorride Tudor

Dopo le ultime vittorie, ora la Lazio non vuole più fermarsi visto che i biancocelesti inseguono l’obiettivo Champions League.

Verso Monza-Lazio, Tudor recupera tutti

Buone notizie per Tudor, che in vista della sfida contro il Monza, che recupera Provedel(che torna in gruppo) e potrà contare su Mattia Zaccagni, tornato a pieno. Chi non si è allenato quest’oggi è Kamada, spesso impiegato da Tudor al contrario di Sarri con l’allenatore biancoceleste che dovrà rinunciare ancora a Gila, unico infortunato. Queste le ultimissime di giornata svelate da Lalaziosiamonoi.it.