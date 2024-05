Atalanta-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e dove vederla

È la prima finale europea della sua storia per l’Atalanta di Gasperini che ha di fronte uno degli avversari peggiori di questa annata. Il Bayer Leverkusen non ha mai perso in questa stagione battendo qualsiasi record sotto questo punto di vista. Le due squadre si erano già affrontate nella stagione 2021-22 agli ottavi di Europa League dove i nerazzurri vinsero sia all’andata che al ritorno (3-2 a Bergamo e 0-1 in Germania). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN mercoledì 22 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1) Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapiè; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso