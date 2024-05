La Lazio, con una qualificazione europea centrata, pensa al mercato che dovrà fare in estate. Fabiani avrà una mole di lavoro, tra incontri per nuove trattative, rinnovi, cessioni e affari da concludere, che non fa invidia a nessuno. Tra le nuove idee rispunta Cesare Casadei, mentre ci sarebbe una svolta in arrivo per Kamada.

Lazio, a breve il rinnovo a Kamada

Il mercato non dorme mai, neanche la Lazio. La dirigenza dei biancocelesti è impegnata con il futuro di molti giocatori, tra cui Kamada. I prossimi giorni saranno quelli di Daichi Kamada nel calciomercato Lazio. Il giapponese, entro il 30 maggio, può attivare l’opzione per prolungare con il club biancoceleste. Le sensazioni sono positive ma a cambiare dovrebbe essere la struttura dell’accordo: la clausola unilaterale in suo favore prevede il prolungamento triennale ma alla fine Kamada dovrebbe rinnovare fino al 2025, quindi per un solo anno. Il giapponese spera soprattutto in un adeguamento di stipendio.

Per i nuovi ingaggi, la Lazio ripesca l’idea Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista centrale, che può fare anche da mediano e da trequartista, attualmente in forza al Chelsea. Fabiani ha già contatto il club dei Blues e avrebbe proposto un prestito oneroso con obbligo di riscatto e recompra a favore degli inglesi. Igor Tudor ha già approvato l’eventuale arrivo e quindi la pista potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.