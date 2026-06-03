Calciomercato Lazio, addio a Romagnoli: il difensore vicino alla firma con l’Al-Sadd

Stavolta non ci dovrebbe essere nessun intoppo tra le parti, a differenza di gennaio, quando Alessio Romagnoli era vicino al passaggio all’Al-Sadd. Romagnoli, pronto a trasferirsi in Qatar all’Al Sadd di Roberto Mancini che lo ha chiamato in Arabia già da gennaio. L’operazione saltata a gennaio quando il difensore della Lazio aveva già salutato i propri tifosi, stavolta dovrebbe andare a buon fine e portare il 31enne a Doha.

Dovrebbe esserci un trasferimento a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro. Romagnoli è dunque pronto a salutare la Lazio dopo 4 stagioni, si era trasferito nella capitale nel 2022 dopo lo scudetto conquistato con il Milan. La Lazio perderà un’altra bandiera, ma il giocatore non ha mai ricevuto un’offerta di rinnovo dalla società di Formello, quindi è pronto a salutare i tifosi.