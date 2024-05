Roma, cambia tutto?

Cambia un altro scenario in casa giallorossa. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” la Roma ha dato il preavviso per lasciare a dicembre la sede dell’Eur a viale Tolstoj per far ritorno a Trigoria.

Diversi i motivi, uno la scadenza riferita al contratto di locazione dopo i sei anni mentre l’altro è che per i Friedkin è molto importante avere tutti i dipendenti al centro sportivo, che presto avrà nuovi ufficili per dipendenti e collaboratori della società.