Verso Inter-Lazio, Tudor prepara diversi cambi rispetto alla gara con l’Empoli | Le ultime dalla rifinitura

La Lazio si prepara a sfidare l’Inter domani alle ore 18 a San Siro per la 37esima giornata di Serie A, con i biancocelesti che cercano una posizione più alta in classifica per centrare l’Europa che conta se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League. Tudor è pronto a schierare una Lazio totalmente diversa da quella vista contro l’Empoli, con i ritorni dal 1′ di Provedel, Pellegrini e Rovella. Con la squadra che partirà nel tardo pomeriggio verso Milano come riferisce “Cittaceleste.it”.

Verso Inter-Lazio, Luis Alberto e Felipe Anderson partiranno dalla panchina

La rifinitura di questo primo pomeriggio ha offerto a Tudor la prova del recupero di Provedel che partirà certamente titolare nella gara di domani come lo aveva già annunciato il tecnico in conferenza stampa. Non ci sarà Guendouzi che siederà in panchina, mentre ci saranno Vecino e Rovella a centrocampo. In attacco la novità sarà la panchina di Immobile che farà spazio a Castellanos, con Luis Alberto e Felipe Anderson anch’essi che potrebbero partire dalla panchina, indizi e segnali importanti per il futuro vuole lanciarli anche Tudor per queste ultime partite decisive della stagione biancoceleste.