La Lazio ha il mercato bloccato, situazione che potrebbe complicare la risalita al successo della squadra capitolina nella prossima stagione. La società di Formello potrebbe risolvere il blocco attuale con le giuste cessioni di mercato, ma Intanto fa il punto sulla rosa a disposizione.

Lazio, servono un terzino e una mezzala

La società degli Aquilotti ha finalmente individuato quali giocatori sono necessari per condurre una buona stagione nel prossimo campionato di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe alla ricerca di un nuovo un terzino sinistro e di una mezzala di qualità come lo fu Luis Alberto con una buona capacità di copertura del campo ai tempi in cui arrivò in capitale per rinforzare i biancocelesti.

Attualmente, questi due ruoli sono occupati da Tavares e Dele-Bashiru. Due abili giocatori ma pur sempre delle scommesse con caratteristiche molto diverse. Mentre il portoghese è più esperto, Dele-Bashiru è infatti ancora in fase di crescita. Inoltre, il portoghese ha subito una lunga serie di infortuni che lo hanno tenuto più ai box che in campo. La Lazio cerca due giocatori che possano fare la differenza. Si attendono le cessioni giuste per capire chi portare in capitale. Tra i giocatori che piacciono a Sarri troviamo Fazzini, attualmente in forza all’Empoli. Sul giocatore c’è anche il Bologna