Il calciomercato Roma si appresta anche agli addii. Nelle ultime ore spunta fuori la richiesta di cessione di Angeliño. Il difensore spagnolo ha chiesto di essere lasciato libero nella prossima sessione.

Calciomercato Roma, addio ad Angeliño

La Roma entro il prossimo 30 giugno deve risolvere gli 80 milioni di plusvalenze. La società di Trigoria, per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA, dovrà rifare i conti e bilanciare tutto, per questo il direttore sportivo Frederic Massara è già al lavoro per definire alcune cessioni. Nella lista dei giocatori vicino all’addio c’è anche Angeliño.

L’esterno spagnolo, rimasto ai box per gran parte della stagione a causa di un problema di salute, ha chiesto alla società di essere ceduto. Lo spagnolo, riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro, ha manifestato ufficialmente la volontà di lasciare la Capitale. La sua stagione è stata pesantemente condizionata anche da una tremenda bronchite asmatica che ne ha causato un drastico calo di peso e un impiego limitato sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Il Betis Siviglia ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per riportarlo in Liga. Per la Roma, la vendita di Angeliño rappresenta una plusvalenza quasi netta, fondamentale per coprire una quota del target finanziario senza intaccare i titolari inamovibili come Svilar o Koné.