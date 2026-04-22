Il calciomercato Juventus si muove su tutti i fronti, sia per le novità in entrata che per rinnovi e cessioni. Sulla lista delle cose da fare del club della Vecchia Signora spunta il rinnovo a Kalulu e la cessione di Koopmainers.

Calciomercato Juventus, novità in arrivo

Kalulu si prepara a rinnovare fino al 2030 con la Juventus. Il giocatore avrà un adeguamento di stipendio e anche l’aggiunta di qualche piccolo bonus oltre che al prolungamento. L’ex difensore del Milan verrà blindato dalla Vecchia Signora dal 2029 al 2030.Sempre titolare, con l’aggiunta di 2 gol e 4 assist all’attivo in questa stagione Kalulu è diventato uno dei top con Luciano Spalletti alla guida della panchina. Insostituibile.

Se Kalulu è destinato a restare, Teun Koopmeiners può lasciare la Juventus, che lo considera in uscita nella prossima estate. Per la società torinese il giocatore non è riuscito a rispondere alle aspettative, quindi non ci sarà modo di proseguire insieme in futuro. Ieri è stato avvistato alla Continassa il suo agente, Bart Baving. A Torino l’agente del giocatore è andato per definire il futuro del centrocampista olandese. Per la Juventus non sarà semplice, considerando quanto ha versato per l’olandese, non può scendere a di sotto dei 30 milioni di euro. Non si può generare una grande perdita. In Inghilterra c’è l’interesse del Manchester United, ma spunta anche l’ambizioso Galatasaray dalla Turchia. Decisive le prossime settimane per il futuro dell’olandese.