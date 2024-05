Immobile: “Lazio, contro l’Inter pari che va stretto. Ora non sottovalutiamo il Sassuolo”

Intervistato a Radio Serie A, Ciro Immobile è tornato a parlare del pareggio contro l’Inter: “Potevamo sfruttare meglio le occasioni, però poi se vai a vedere il risultato finale può essere anche giusto perché eravamo pur sempre in casa dei campioni d’Italia. Il rammarico c’è, ma porti a casa un punto che ci teniamo stretto. Ci siamo ripresi anche un po’ in campionato e riusciti a fare tanti risultati utili importanti, la base da cui ripartire il prossimo anno”.

E poi ancora: “Mai sottovalutare l’avversario, mi ricordo che in passato perdemmo contro un Chievo già retrocesso in casa, non è nemmeno bello finire con un risultato negativo davanti alla nostra gente, sarebbe bello invece salutarsi con una vittoria e il raggiungimento dell’Europa League”.