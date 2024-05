Djuric spegne i sogni Champions della Lazio (2-2) | Non bastano Immobile e Vecino

Grazie al pareggio di Djuric nel finale, il Monza blocca la Lazio e spegne i sogni di Champions per i biancocelesti, aspettando le gare di domani. I biancocelesti passano subito in vantaggio all’11’ grazie a Ciro Immobile che si fa trovare pronto dopo la risposta di Di Gregorio. Il Monza però c’è e prova a riaprire la gara con Bondo, Djuric e Colpani i più pericolosi. Nel finale di primo tempo la Lazio prova a raddoppiare con Marusic anche se terminano così i primi 45′.

Monza-Lazio, due punti persi per i biancocelesti

Tante le emozioni nella ripresa con il Monza che attacca e la Lazio che gestisce il vantaggio. E allora triplo cambio per Tudor, che tenta le carte Castellanos e Vecino. La squadra di Palladino non molla però e trova il pareggio al 73′ dopo un miracolo di Mandas. Tudor vuole vincere e si gioca altri cambi: dentro Pedro per Felipe Anderson e la Lazio torna in vantaggio con l’ex Inter Vecino, che regala il 2-1. Il Monza non si arrende e nel finale trova il pareggio ancora con l’attaccante di Palladino che regala il pareggio e toglie due punti alla squadra di Tudor.

Monza-Lazio, il tabellino:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (26’st Donati), Marì, Izzo, Kyriakopoulos (26′ Dany Mota); Pessina, Bondo (41’st Caprari); Colpani, V. Carboni (21’st Akpa Akpro), Zerbin (32’st Caldirola); Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Caldirola, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, D’Ambrosio, Ferraris. Allenatore: Raffaele Palladino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada (20’st Vecino), Zaccagni (30’pt Casale); Felipe Anderson (37’st Pedro), Luis Alberto (20’st Cataldi); Immobile (20’st Castellanos).A disposizione: Sepe, Provedel, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez, Lazzari, Rovella. Allenatore: Igor Tudor

Reti: 12’pt Immobile (L), 29’st Djuric (M), 38’st Vecino (L), 45′ 2’st Djuric (M)

Ammoniti: Zaccagni (L), Casale (L), Kamada (L), Romagnoli (L), Patric (L), Vecino (L), Cataldi (L), Donati (M)

Recupero: 2’pt, 5’st