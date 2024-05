Strootman: “Gudmundsson come Salah, è da super club. Spalletti è un genio”

Intervistato a Radio Serie A, Kevin Strootman, centrocampista del Genoa e che domenica tornerà all’Olimpico, ha parlato di diversi temi tra cui Luciano Spalletti. “Dissi che a Roma Salah non faceva sempre gol, pur arrivando 4-5 volte davanti alla porta. Alla fine qualcuno diceva: se facesse sempre gol sarebbe uno da Real Madrid o Liverpool. E alla fine ci è andato. Ecco, se Gud farà pure questo salto, per me potrà andare in un super top club. Deve farlo per poter diventare un fuoriclasse, perché la sua qualità è già indiscutibile. E’ un gran professionista e son sicuro che farà ancora meglio nei prossimi anni”.

Strootman: “Retegui è pronto per Spalletti”

Su Retegui: “Gli dico sempre di vincere e portare la Coppa in Italia al prossimo europeo. Lui è pronto. Davanti alla porta con entrambi i piedi è devastante. Nell’ultima gara in Nazionale ha segnato una doppietta, è sempre pericoloso e, anche quando non gioca benissimo, può sempre incidere in ogni momento. Ha testa ed è un bravo ragazzo. Non è un caso se Spalletti lo mette titolare, l’Italia può dargli davvero fiducia.

Su Spalletti, suo ex allenatore: “Confermo che tatticamente è un genio, rispetto a cinque anni fa è migliorato ancora. Mi dispiace che con lui non ho vinto, ma ti dà davvero tanto. Ha dimostrato tutto il suo valore a Napoli e spero per l’Italia che riesca a farlo anche con la vostra Nazionale. E’ indubbiamente il tecnico giusto”.