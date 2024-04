La Lazio ha avuto modo di riscoprire due giocatori in questo periodo. Gli infortuni hanno dato filo da torcere al tecnico, ma allo stesso tempo è arrivata l’occasione giusta per rivalutare alcuni giocatori, soprattutto Mandas e Kamada. Adesso società e allenatore puntano anche su di loro per il futuro.

Lazio, Kamada e Mandas verso il rinnovo

L’infortunio a Provedel è stata la chance che Christos Mandas aspettava. Il giovane 22enne sta dimostrando le sue qualità tra i pali, ma anche la sua mancata esperienza con qualche errore di troppo. L’infortunio di Provedel lo ha lanciato come titolare e finora l’ex Ofi Creta ha risposto presente. Provedel è quasi pronto al rientro, il greco tornerà ad essere secondo, ma la Lazio crede moltissimo in lui e ci punta, ed è per questo che il club sta valutando una soluzione per l’estate. L’idea è quella di cedere in prestito Mandas per una stagione, fargli fare la giusta esperienza, e riportarlo in capitale.

Stesso discorso per Kamada, il futuro è in biancoceleste. Il centrocampista giapponese è in scadenza il prossimo 30 giugno ma entro il 30 maggio può decidere unilateralmente di rinnovare il contratto con la Lazio per altri tre anni, ovvero fino al 30 giugno del 2027. Le sensazioni, dopo l’avvento di Tudor, restano positive, società e allenatore hanno intenzione di puntare sul talento ex Eintracht.