Bove giura amore al club giallorosso: “La Roma non è un club normale, rappresentiamo tante persone”

Intervenuto al Liceo Sportivo di Trigoria, Edoardo Bove è tornato a parlare della Roma e non solo.

Bove: “Emozionato nell’essere qui”

“Mi sono molto emozionato nel rivedere qui i miei professori di qualche anno fa. Riguardando con voi le immagini dei nostri trionfi e dei festeggiamenti dei nostri tifosi, ho ripensato a quando, solo arrivando in prima squadra, ho percepito l’effetto che noi giocatori facciamo sulle persone. Noi non giochiamo in un club normale, perché rappresentiamo una città e tutte le persone che lavorano all’interno della Roma. Per questo, vorrei cogliere l’occasione per ricordarvi che quando avete addosso questo stemma, ogni comportamento, ogni cosa che dite e che fate ha influenza su altre persone. Avete dunque una grande responsabilità e dovete ricordarlo sempre”.