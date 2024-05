Lazio-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

La Lazio continua a lottare per un posto in Europa League ma affronterà un Empoli tosto che vorrà uscire dell’Olimpico con un risultato positivo. Le ultime due volte che le due squadre si sono sfidate nella Capitale sono usciti in entrambi i casi pareggi (3-3 nel 21/22 e 2-2 nel 22/23). Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN domenica 12 maggio alle ore 12:30.

Probabili formazioni Lazio-Empoli

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Grassi, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Caputo. All. Nicola