La Lazio rivede l’Europa: 2-0 all’Empoli

La Lazio, nel giorno della festa del cinquantennale del primo scudetto, passa e porta a casa una vittoria importantissima contro l’Empoli. Partono bene i toscani, che sfiorano il vantaggio con Bastoni. Il gol dell’1-0 arriva allo scadere della prima frazione con Patric, di testa, sugli sviluppi di un angolo. Lazio vicina al raddoppio in diverse occasioni. La rete arriva con Vecino, messo in porta da Pedro. Lazio a -1 dalla Champions, in attesa dello scontro diretto tra Atalanta e Roma; Empoli resta a 32, a due punti dalla zona rossa.

Lazio-Empoli, risultato e tabellino:

2-0

Reti: 45’+3 Patric, 89′ Vecino

LAZIO (3-4-3): Mandas; Patric Romagnoli Hysaj; Lazzari, Guendouzi (65′ Vecino), Kamada, Marusic; Felipe Anderson (65′ Rovella), Zaccagni (65′ Pedro); Immobile (65′ Castellanos). All. Tudor.

EMPO (3-5-1-1): Caprile; Bereszynski, Ismaijli, Luperto (75′ Shpendi); Gyasi, Bastoni (55′ Cambiaghi), Marin, Maleh (75′ Fazzini), Pezzella (66′ Cacace); Cancellieri; Caputo (66′ Destro). All. Nicola.