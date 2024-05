Playoff Serie C: fattore campo non rispettato, vincono Catania, Casertana, Vicenza e Carrarese

Le favorite del primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C, vincono in trasferta, cinque match comunque in bilico. La Casertana beffa la Juventus U23 al 93′ grazie ad una rete di Curcio, il Catania sbanca il campo di Caavaggio grazie a Bouah. La Carrarese batte 2-0 il Perugia, il Vicenza con Ferrari batte il Taranto, finisce in parità Triestina-Benevento.

Taranto-Vicenza 0-1 (11′ Ferrari)

Atalanta Under 23-Catania 0-1 (84′ Bouah)

Juventus Next Gen-Casertana 0-1 (93′ Curcio)

Perugia-Carrarese 0-2 (3′ Zanon, 50′ Di Gennaro)

Triestina-Benevento 1-1 (25′ Redan, 73’Lanini)