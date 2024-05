Playoff Serie C: questa sera si giocano le semifinali di andata

Si giocano questa sera alle ore 21,00 le semifinali di andata dei Playoff di Serie C. Le due partite saranno Carrarese-Benevento e Vicenza-Avellino, con i toscani nelle vesti di guastafeste, ma che ad oggi hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Calbro per questa sera recupera Finotto, mentre Auteri non avrà a disposizione Pinato, Bolsius e Nardi.

A Vicenza invece, Vecchi non potrà contare su Cavion e Tronchetti, mentre Pazienza deve rinunciare a Cancellotti.

Le due semifinali:

Carrarese-Benevento

Vicenza-Avellino