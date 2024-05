Lazio, due difensori della Serie A nel mirino per il mercato estivo | I dettagli

La Lazio si appresta a terminare la stagione, ma è ancora in corsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Sul lato del mercato sono già iniziate le prime riflessioni della dirigenza, e un reparto che vedrà certamente un colpo in entrata è quello difensivo. Due nomi sono in cima alla lista dei biancocelesti, entrambi in Serie A. Il primo è Diego Coppola del Verona, classe 2003 già allenato da Tudor. Ha 4 presenze con l’Under 21 e in questa stagione ha segnato 2 gol in campionato. Il Verona lo valuta circa 10 milioni, ma anche grazie ai buoni rapporti fra le due società il prezzo è trattabile, e l’ingaggio ampiamente alla portata.

Vasquez piace alla Lazio per la difesa

Il secondo nome tenuto in considerazione dalla Lazio per la difesa è Johan Vásquez del Genoa. Il difensore messicano nato nel 1998 può agire sia da centrale che da terzino sinistro, essendo mancino, e in questa stagione è stato titolare fisso nella squadra di Gilardino, segnando 2 gol. Inoltre può vantare 22 presenze con la sua nazionale maggiore. La richiesta del Genoa è di 8 milioni di euro, ma si valuta anche l’idea di un prestito con opzione di riscatto.