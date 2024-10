Lazio, confermata la squalifica in Europa per Noslin dopo il ricorso | Salterà Twente e Porto

La UEFA ha confermato le tre giornate di squalifica per Noslin dopo l'espulsione per condotta violenta nella gara d'esordio di UEL contro la Dinamo Kiev.

La UEFA ha confermato la squalifica di tre giornate per Tijjani Noslin, per la gomitata rifilata a palla lontana ad un avversario durante la sfida contro la Dinamo Kiev. L’attaccante della Lazio, arrivato in estate dal Verona, dovrà rimanere quindi ancora fermo per le prossime sfide di Europa League contro il Twente giovedì e del Porto il 7 novembre.

Lazio, Noslin può tornare in Europa solo contro il Ludogorets il 28 novembre

Il calciatore olandese tornerà quindi a disposizione per Marco Baroni in Europa il prossimo 28 novembre, nell’impegno casalingo contro il Lugodorets. Assenza pesante per i biancocelesti che dopo un avvio strepitoso in coppa hanno il bisogno di gestire le forze per continuare a galoppare anche in campionato.