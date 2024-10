Baroni non ci sta: “Ottima prestazione nonostante la sconfitta. C’era stanchezza, ma siamo cresciuti”

Intervenuto a Sky, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha analizzato la sconfitta dello Juventus Stadium, arrivata solo nel finale.

Baroni: “Prestazione buona, peccato per il risultato”

Sulla sconfitta: “Rimane l’ottima prestazione di squadra. Una squadra consapevole, con personalità, quello che siamo noi. Rimanere in 10 ha condizionato, secondo me è un ulteriore step di crescita. Ci dispiace per il risultato ma la prestazione è stata fatta nelle difficoltà ma con spirito e personalità”.

Su Tavares: “Nuno Tavares ci dà qualità, energia, Ha la capacità di farci alzare. Io ho cercato nei cambi di mettere qualità di palleggio, avevamo bisogno di allentare la pressione, non volevo che la squadra calciasse, ci saremmo allungati. La squadra ha tenuto le distanze, peccato per l’episodio dell’autogol, ma rimane una prestazione importante su cui c’è del lavoro ma anche consapevolezza di aver fatto una partita importante.

Per concludere: “Cabal ha messo una gran palla ma c’è stato Provedel che ha chiamato la palla. L’intervento non era facile, si poteva fare meglio. Castrovilli è un ragazzo con qualità, lui può ricoprire ogni ruolo a centrocampo, può fare sia il vertice alto e i due mediani. Mi serviva un po’ di qualità perché c’era bisogno di gestire la palla, lui poteva farlo, e darci un aiuto nella copertura perché loro non credo potessero bucarci, ma andare sull’esterno e mettere cross.Gila è stato sfortunato, proprio per millimetri. Occorreva uscire fuori forte sulle ampiezze. C’era stanchezza, era normale che si potesse arrivare tardi su quelle palle”.