Episodio Douglas Luiz-Patric: Lotito una furia

Juventus–Lazio è stata una partita caratterizzata dalla presenza di episodi arbitrali che faranno discutere e non poco nei prossimi giorni. La vittoria finale dei bianconeri è stata sicuramente un duro colpo per i ragazzi di Baroni che hanno giocato una partita tosta con un uomo in meno per 70′ in seguito all’espulsione di Romagnoli.

Lotito nel post partita grida allo scandalo

Come riportato da ‘Il Messaggero’ , il presidente dei biancocelesti avrebbe urlato a fine partita ”Come a Firenze, un altro scandalo. Ora basta”. Il riferimento di queste parole va sicuramente al brutto gesto di Douglas Luiz nei confronti di Patric: il brasiliano infatti, come si vede dalle immagini, ha rifilato una gomitata sulla schiena al giocatore capitolino; in seguito a tale episodio, né l’arbitro di campo né il var sono intervenuti per sanzionare, nemmeno con un giallo, il giocatore bianconero.