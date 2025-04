Nonostante diverse volte sembrava vicino all’addio, McKennie è ancora un giocatore bianconero e, molto probabilmente vicino ad un nuovo rinnovo. L’americano è diventato un giocatore essenziale per la squadra.

Juventus, McKennie vicino al rinnovo

La sua caratteristica principale, la duttilità, è l’arma vincente di McKennie, cosa che hanno ben capito anche a Torino, dove si stanno organizzando evitare di andare incontro ad una sua partenza. Il contratto di McKennie scadrà tra poco più di un anno, ma il rinnovo sembra essere ormai questione di poche settimane se non giorni.

Le ultime volte la Juve aveva aspettato troppo per arrivare a rinnovare l’americano, questa volta non aspetterà l’ultimo istante utile per muoversi e il prolungamento è ormai ai dettagli. L’ex Schalke firmerà un accordo che lo legherà alla Madama per altre due o tre stagioni e si garantirà un ruolo da leader nella Juve che verrà.