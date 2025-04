Ranking Uefa: l’Italia può sperare di superare la Spagna

La vittoria dell’Inter in Germania non ha fatto felice solo i tifosi dei nerazzurri, ma il calcio italiano in generale. Il successo dei nerazzurri sul campo del Bayern Monaco e la contemporanea sconfitta del Real Madrid su quello dell’Arsenal consentono infatti all’Italia di accorciare le distanze dalla Spagna nel ranking Uefa per nazioni.

Ranking Uefa, l’Italia spera di superare la Spagna

Adesso da questi risultati e dai prossimi dipende la possibilità di avere un posto in più nella prossima Champions League. Una possibilità, quella di un pass per la Champions assegnato alla quinta classificata in Serie A che si concretizzerebbe chiudendo la stagione nelle prime due posizioni del ranking Uefa per nazioni.

Al momento l‘Inghilterra è saldamente al comando con un punteggio di 24,535 punti e con ancora in corsa 5 squadre, mentre al secondo posto resta la Spagna con un punteggio di 21,678 e 4 squadre ancora in corsa, ma con il Real Madrid ora a forte rischio e con l’Italia terza che si è avvicinata, salendo a quota 20,187 potrebbe esserci un sorpasso dell’Italia. Con l’Inter che ha fatto un passo avanti verso le semifinali di Champions League, l’Italia può ancora contare poi sulla Lazio e sulla Fiorentina, mentre la Spagna, invece, oltre che sperare nella rimonta del Real, punta sul Barcellona, sull’Athletic Bilbao e sul Betis.