Domani sera la Lazio scenderà in campo in Norvegia per la prima delle due sfide di Europa League contro il Bodo Glimt. Tutto pronto per Baroni ed i suoi ragazzi che proveranno a fare l’impresa. Mai nessun precedente tra le due formazioni. Chi sta lavorando dietro le quinte per la squadra è anche Claudio Lotito che ha ben pensato di offrire un premio ai suoi giocatori in virtù dei risultati europei.

Lazio, Lotito rilancia di due milioni di euro

E’ quasi finita l’attesa per la prima delle due sfide di Europa League tra la Lazio e il Bodoe Glimt, con i biancocelesti che devono cercare di ipotecare il passaggio del turno già nei primi 90 minuti. La vittoria in Norvegia spingerebbe la formazione di Forello verso la riscossione di un premio inserito nelle ultime ore dal patron biancoceleste Claudio Lotito.

In caso di raggiungimento dell’obiettivo verranno inseriti altri 2 milioni di euro in premi, oltre ai 2,5 previsti per la qualificazione in Champions. Il presidente ha voluto così sollecitare ed incitare i giocatori della Lazio in vista delle sfide di Europa League. Il doppio incontro con il Bodoe/Glimt in programma il 10 e il 17 aprile è molto importante per il club biancoceleste, non solo per la gloria proveniente da un ipotetico trionfo contro una squadra forte, ma anche perché il passaggio alla semifinale rappresenterebbe un record per l’attuale gestione, infatti, dall’arrivo di Lotito nel 2009, la Lazio ha disputato 11 volte l’Europa League, arrivando al massimo ai quarti di finale. Oltre a ciò, il passaggio di turno porterebbe ai biancocelesti 4,2 milioni di euro da sommare ai 12 milioni già assicurati grazie al campo e alla League Phase.