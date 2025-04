Uno dei nomi più caldi della prossima sessione estiva sarà quello di Davide Frattesi. Centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, protagonista in questa stagione di prestazioni da grande campione. Un giocatore che piace da tempo al Napoli e che era stato accostato agli azzurri anche a gennaio.

Inter, forte interesse degli azzurri per Frattesi

Il suo è un nome da tenere in considerazione in vista della prossima stagione. Anche perché Frattesi, sempre decisivo quando entra in campo, resta pur sempre un’alternativa all’Inter e dunque potrebbe aver voglia di giocare con maggiore continuità a partire dalla prossima stagione. Il Napoli è alla finestra e potrebbe offrire al giocatore romano quello che cerca: spazio e continuità.

Al 30 giugno 2025 il valore di Frattesi dovrebbe essere intorno a 18,9 milioni di euro circa. Il costo annuo a bilancio di Frattesi è pari a circa 11,5 milioni, di cui 6,3 milioni legati all’ammortamento e 5,2 milioni di stipendio lordo (2,8 milioni di stipendio netto). Lo scorso mese di gennaio l’Inter aveva fissato a 45 milioni il prezzo per portare via il centrocampista. Il Napoli dovrebbe avere pronti almeno 40 milioni di euro per il giocatore.