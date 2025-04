Fantacalcio – Ndoye è il super TOP di giornata; male Thiaw e Gallo

Fantacalcio – Ecco i Top e Flop della trentunesima giornata

PORTIERI – In un turno povero di reti, tra i portieri brillano i meno noti e le seconde scelte che trovano una giornata di gloria. Il migliore del ruolo per fantamedia è Montipo’ che ottiene un ottimo 7 in pagella pur subendo una rete e grazie al rigore parato a Che Adams totalizza un egregio 9 complessivo. Secondo gradino del podio in condominio tra Ravaglia, Mandas e Leali; i primi due sono tuttora i “secondi” di Skorupski e Provedel mentre l’estremo difensore del Genoa è al momento il titolare dei legni rossoblu dopo aver iniziato il torneo alle spalle di Gollini, poi ceduto nel mercato di gennaio: tutti e tre mantengono la porta inviolata meritando un rispettabilissimo 6,5 di media. Volendo considerare soltanto il voto del campo, senza bonus e malus, a Montipo’ si aggiungono con il loro 7 in pagella anche De Gea, Sommer e Svilar, tre nomi pesantissimi e tra i migliori in assoluto nella stagione in corso. Dietro la lavagna finiscono invece Turati con 2,5, Milinkovic Savic con 3,5 Di Gregorio, Maignan, Suzuki e lostesso De Gea con 4,5 di fantamedia. Al netto dei malus il peggiore in assoluto del turno è però il portiere del Torino con il suo 4,5 di partenza.

DIFENSORI – Non avevano mai segnato in questa stagione e con due reti pesanti non solo contribuiscono ai risultati positivi delle loro rispettive compagini d’appartenenza ma si issano insieme sul più alto gradino del podio di giornata con un bellissimo 10 complessivo di fantamedia: si tratta di Zanoli e Baschirotto. Alle loro spalle un’altra coppia da 9,5 formata da Vojvoda e Darmian. Il centrale e capitano del Lecce è il migliore in assoluto per media voto con in bel 7,5 cui aggiunge come detto la rete del pareggio contro il Venezia ma anche un’ammonizione. 7 in pagella per Holm, Mina, Vasquez, Kalulu, Gila ed i già citati Vojvoda e Zanoli. Le autoreti condannano Thiaw e Gallo agli ultimi due posti rispettivamente con 3 e 3,5 di fantamedia; a livello di votazione “secca” vanno molto male anche Delprato, Valenti, Pereira, D’Ambrosio, Cacace, Kempf e Hien, tutti con 5.

CENTROCAMPISTI – Il colpo di tacco con il quale regala il pari al suo Bologna vale per Ndoye la palma di miglior centrocampista di giornata con un comoplessivo 10,5 di fantamedia; alle sue spalle, tutti con 10, si piazzano Ikonè, Diao, Locatelli, Bernabè, Ondrejka ed Elmas. A livello squisitamente prestazionale il tornante del Bologna si mantiene al comando con il suo 7,5 di media; toccano quota 7 alle sue spalle, oltre ai già citati, Caqueret (autore di due assist), Rovella (con ammonizione), e Zambo Anguissa (che unisce un gol ed un cartellino giallo). 5 in pagella e cartellino rosso valgono a Ricci la fantamedia del 4 e l’ultimo posto tra i centrocampisti; poco meglio Musah che prende 4,5 senza malus. Male anche Akpa Akpro e Payero con 5.

ATTACCANTI – Nessuna marcatura multipla in questo turno, così vanno ad occupare in cinque il primo posto con un 10 di fantamedia frutto del 7 di partenza e del bonus rete; sono Kean, Isaksen, Jovic, Abraham e Shomurodov. Si fermano a 9,5 Thuram e Mota. Che Adams commette un errore dal dischetto e lo sconta con un brutto voto (5) che sommato al malus di -3 lo porta dietro alla lavagna con un complessivo 2. Non tanto meglio va ad Almqvist con 4 (4,5 e giallo), e Lucca, 4,5 frutto di un 5 in pagella condito da un’ammonizione. Male ma senza malus anche Pinamonti e Bravo, che non fa onore al proprio cognome, “meritevoli” di un secco 5 in pagella