Bodø/Glimt – Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Andata in Norvegia per la Lazio di Baroni. Davanti c’è il Bodø/Glimt. La formazione di Knutsen è arrivata ai quarti di finale dopo aver superato i vincitori della scorsa UEFA Conference League, l’Olympiacos, con una vittoria netta di 3-0 tra le mura amiche e una sconfitta per 2-1 ad Atene. D’altro canto, i biancocelesti hanno sconfitti i cechi del Viktoria Plzen, vincendo per 1-2, con rete nel finale, in trasferta e pareggio, 1-1, all’Olimpico. La sfida, in programma giovedì 18.45, sarà visibile su SKY; in alternativa, in streaming su SKY GO e NOW.

Bodø/Glimt – Lazio, le probabili formazioni:

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.