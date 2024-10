Zalewski e Celik condannano la Roma (0-1) | All’Olimpico passa l’Inter

E’ un’Inter che parte subito forte quella all’Olimpico grazie alle giocate di Lautaro e Thuram, che spaventano la squadra giallorossa, con Svilar che però si fa trovare pronto. La squadra di Juric crea la prima palla gol con Lorenzo Pellegrini, che però non trova la porta. Risponde però la squadra di Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che è costretto a cambiare Calhanoglu con Frattesi per un problema muscolare. Tante le occasioni in questi primi primi 15′ con due legni colpiti da una parte e dall’altra. Seconda sostituzione per l’Inter, che cambia Acerbi con De Vrij, con il secondo problema muscolare in meno di 30 minuti per la formazione nerazzurra. Nonostante un’ottima Inter, al 41′ la Roma ha l’occasione di passare in vantaggio con Lorenzo Pellegrini anche se Sommer è bravo a respingere il tiro del capitano giallorosso. Termina così a reti inviolate il primo tempo tra Roma e Inter.

Roma-Inter, giallorossi ancora sconfitti

La ripresa inizia forte un po’ come il primo tempo, con diverse occasioni per parte con Juric che cambia Manu Konè per Pisilli. Spinge la squadra giallorossa in contropiede anche se al 60′ arriva la doccia fredda per la Roma perchè una sanguinosa palla persa prima da Zalewski e poi da Celik regalano il vantaggio dell’Inter con Lautaro Martinez. Dopo il gol dell’argentino, il tecnico nerazzurro effettua un triplo cambio: dentro Dumfries, Correa e Bastoni al posto di Lautaro Martinez, Darmian e Bastoni. Cambia anche Juric, con la mossa Baldanzi per Zalewski e successivamente Le Fèe, Hermoso e Soulè per Dybala, Angelino e Cristante. I giallorossi ci provano in tutte le maniere anche se appaiono stanchi e senza idee, anche se l’Inter vuole a tutti i costi il gol del 2-0. Basta così però perchè all’Olimpico passa la squadra di Inzaghi con 3 punti importantissimi.