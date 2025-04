Il PSG stende l’Arsenal con Dembélé: ai parigini la semifinale d’andata di Champions League (0-1)

Il Paris Saint-Germain conquista l’andata delle semifinali di Champions League. La squadra di Luis Enrique s’impone all’Emirates Stadium con un risicato 0-1 al termine di una gara molto combattuta. I Gunners iniziano a rilento, passando subito in svantaggio e subendo l’offensiva degli ospiti: la squadra di Arteta comincia a crescere dalla fine del primo tempo, continuando su buoni livelli anche nella ripresa, ma non riesce mai a trovare la stoccata decisiva per il pareggio. Il PSG si porta a casa la vittoria dopo aver dominato gran parte del primo tempo e aver saputo gestire bene la gara nel secondo tempo: si deciderà tutto tra una settimana, al Parco dei Principi.

Arsenal – Paris Saint-Germain: primo tempo pirotecnico, Dembélé porta in vantaggio i suoi

Avvio scoppiettante degli ospiti: dopo un possesso palla prolungato, Kvaratskhelia parte sulla destra e serve Dembélé in area, che batte Raya e porta in vantaggio il PSG. I Gunners provano a reagire affidandosi al cross, ma Luis Enrique dimostra di aver studiato l’avversario e nel primo quarto d’ora di gara, la sua squadra tiene in mano le redini del gioco. I parigini creano e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Marquinhos impegna Raya con un bel colpo di testa da posizione centrale; successivamente, Kvara protesta per un presunto contatto falloso in area di rigore, ma l’arbitro non è d’accordo. L’Arsenal prova a recuperare campo alzando la pressione e provando a penetrare in area con Martinelli, tuttavia la prima buona occasione dei padroni di casa è un flebile colpo di testa di Kiwior alla metà del primo tempo. Il PSG risponde con un velenoso mancino di Kvaratskhelia, intercettato da Raya. Alla mezz’ora c’è una doppia, clamorosa occasione per i parigini. Dembélé insiste sulla fascia, Doué riceve il pallone e calcia diretto verso la porta, trovando la parata magistrale di Raya; sulla respinta, Fabian Ruiz prova a calciare ma colpisce il palo, ma l’arbitro segnala la posizione irregolare del centrocampista. Al 36′, Merino chiede il rigore per un intervento di Joao Neves: il portoghese, però, prende nettamente il pallone con un’entrata da difensore esperto, sebbene debba ancora compiere 21 anni. Saka si risveglia verso la fine del primo tempo, viene fuori da un raddoppio e crossa verso Martinelli, ma il brasiliano non riesce a spingere il pallone in porta. L’Arsenal chiude la prima frazione in crescendo: i Gunners chiudono tutte le possibilità di passaggio ai parigini e sfruttano i lanci lunghi per rendersi pericolosi nell’area avversaria. La più grande azione da gol in favore dei padroni di casa arriva proprio allo scadere: Martinelli scappa in area e ci prova col piattone, Donnarumma si distende ed evita il pareggio con un grandissimo intervento.

Arsenal – Paris Saint-Germain: i Gunners ci provano, ma il PSG resiste

Neanche il tempo di fischiare l’inizio della ripresa, che l’Arsenal trova immediatamente il pareggio: i Gunners preparano lo schema e sorprendono la difesa avversaria, Mikel Merino insacca alle spalle di un Donnarumma incerto sull’uscita. L’arbitro, però, segnala la posizione irregolare del marcatore e annulla la rete del pareggio dopo l’intervento del VAR. Al 56′, arriva l’ennesimo miracolo di Donnarumma: Trossard ha un’autostrada per arrivare in porta e calcia un diagonale affilatissimo, il portierone azzurro risponde presente con un riflesso mostruoso. La squadra di casa si dimostra più coraggiosa in questa ripresa, mentre gli ospiti provano a giocare di rimessa: nonostante questo, il primo quarto d’ora del secondo tempo appare molto equilibrato. I Gunners provano a scardinare la difesa del PSG attaccando la profondità, ma la difesa del PSG si fa trovare sempre preparata. Al 77′, i francesi sfruttano un errore difensivo dei biancorossi e Joao Neves prova il piazzato da fuori area, ma la palla s’impenna sopra la traversa. In seguito ci prova anche Kvaratskhelia: il suo tentativo, però, termina alto come quello del compagno portoghese. All’83’, Barcola va a pochi centimetri dal colpo del k.o: il francese penetra in area e sfiora il secondo palo con un bellissimo diagonale. Neanche un minuto dopo, Gonçalo Ramos fa tremare la porta di Raya con un destro che si stampa sulla traversa. L’Arsenal tiene botta e nei minuti di recupero costruisce una bella occasione per il pari: Nwaneri libera Martinelli alla conclusione, ma il brasiliano spara altissimo. Al termine dei cinque minuti di recupero, la partita termina sul risultato di 0-1.

Arsenal – Paris Saint-Germain, il tabellino

ARSENAL (4-1-4-1): Raya; Timber (83′ Timber), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Rice; Saka, Odegaard (90′ Nwaneri), Merino, Martinelli; Trossard. All. Arteta

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes; Joao Neves (89′ Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz; Doué (76′ Gonçalo Ramos), Dembelè (70′ Barcola), Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Reti: 3′ Dembélé (PSG)

Ammoniti: 10′ Trossard (A), 42′ Saka (A), 43′ Hakimi (PSG), 46′ Joao Neves (PSG)

Espulsi: nessuno.