Genoa-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Dopo i tre punti ottenuti con l’Inter, il Sassuolo ha l’obbligo di vincere a Marassi contro un Genoa che non ha più nulla da chiedere al campionato. In questa Serie A nessuna squadra ha perso più volte in trasferta dei neroverdi (12 come la Salernitana). Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 12 maggio alle ore 15.

Probabili formazioni Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Kumbulla; Toljan, M. Henrique, Lipani, Thorstvedt, Doig; Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini