Daichi Kamada ha saltato a sorpresa il match contro la Juventus, valido per il ritorno delala semifinale di Coppa Italia, vinto 2-1 dai biancocelesti, ma a passare è stata la formazione di Allegri, si è infortunato poco prima della diramazione della lista di convocazione.

Infortunio Kamada, oggi ci saranno gli esami per il giapponese

Il giapponese della Lazio ha riportato un problema muscolare al polpaccio sinistro e la preoccupazione è che questo possa comportare uno stiramento. Il trequartista, classe 1996, si sottoporrà ad approfondimenti clinici, occorre scongiurate lesioni. Se lo augurano anche Tudor e lo stesso Kamada, che dal momento dell’arrivo del tecnico croato in panchina sta vivendo come una nuova avventura, una nuova chance per il giapponese che sta avendo un’occasione dopo l’altra. Kamada si è riscoperto un giocatore importante che nello stile di gioco del croato può ancora dare tanto.

Kamada va ad unirsi agli altri indisponibili della Lazio: Lazzari, Provedel e Zaccagni (sulla via del rientro). La speranza per Kamadaè che il problema che ha rimediato non sia nulla di grave e che possa tornare presto in campo, magari già contro il match contro il Verona previsto per sabato 27 aprile alle ore 20.45.