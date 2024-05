Classifica Serie A, lotta Europa caldissima. Balzo in avanti del Verona in zona salvezza

Termina la domenica di Serie A con il pari nel big match tra Roma e Juventus, il cui risultato, sommato a quello del Bologna a Torino e della Lazio a Monza, mette l’Atalanta in una condizione favorevole. Occasione d’oro per i bergamaschi, che possono agganciare la Roma al quinto posto. In zona salvezza doppio pari in Cagliari-Lecce e Empoli-Frosinone. Torna in corsa il Sassuolo dopo la vittoria contro l’Inter. Domani in campo l’Udinese.

Serie A, la classifica: