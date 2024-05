Udinese-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Udinese ed Empoli sono distanti un solo punto in classifica perché la classifica è molto corta nelle retrovie. I bianconeri non hanno preso gol nelle ultime due sfide contro il club toscano in Serie A, compreso lo 0-0 dell’andata. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 19 maggio alle ore 15.

Probabili formazioni Udinese-Empoli

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cancellieri, Caputo. All. Nicola