Monza-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Monza-Lazio, i biancocelesti sperano per la Champions League

Queste le probabili formazioni in vista della sfida dell’U-Power Stadium, con la squadra biancoceleste che vuole una vittoria per avvicinarsi al quinto posto. Pochi i cambi per Tudor, che ritrova Zaccagni e Immobile dall’inizio.

Monza-Lazio: le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Felipe Anderson; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.