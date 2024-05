Verso Monza-Lazio, buone notizie per Tudor: riecco Provedel e Kamada

La Lazio per continuare ad avvicinarsi al quinto posto, il Monza per provare a tenere vivo il sogno Europa distante soli 6 punti, queste le due formazioni che si affronteranno sabato alle 18 per la 35^ giornata di Serie A, in cui si inizieranno a delineare meglio le posizioni che le due squadre occuperanno a fine stagione.

Verso Monza-Lazio, Zaccagni torna dal 1°. Guendouzi più di Vecino

Nelle ultime partite, tra cui la semifinale di Coppa Italia, Igor Tudor ha dovuto fare a meno di alcune sue pedine fondamentali, tra cui Ivan Provedel, che è fermo ai box dall’11 marzo, giorno in cui ha giocato la sua ultima partita a causa di un infortunio alla caviglia che il portiere italiano ha finalmente smaltito ed è pronto a tornare in campo contro il Monza, così come Kamada, che era in dubbio per i brianzoli.

Nei prossimi giorni proseguiranno le prove tattiche, ma non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti nell’11 titolare biancocelste, con il centrocampista giapponese che affiancherà uno tra Guendouzi e Vecino, con l’ex Marsiglia che parte in vantaggio. I quattro davanti, salvo sorprese, dovrebbero gli stessi che si sono visti sabato con il Verona, eccezion fatta per Zaccagni che dovrebbe prendere il posto di Isaksen sulla sinistra.