Inter, rinnovo Lautaro: accordo economico ancora lontano | Le ultime

La richiesta di Lautaro Martinez per il rinnovo con i nerazzurri

Una volta deciso il futuro della società, l’Inter potrà procedere con i rinnovi dei contratti, che la dirigenza intende chiudere prima della fine del campionato. Secondo il “Corriere dello Sport”, dopo il 20 maggio finirà lo stato di stand-by relativo ai prolungamenti di Barella, Inzaghi e Lautaro.

Inter, il futuro di Lautaro

Per il primo sembra che manchi solo la firma, mentre Inzaghi dovrà parlare con la società. Per il capitano, però, ci vorrà ancora un po’ di tempo: non c’è dubbio che entrambe le parti vogliano continuare a lavorare insieme fino al 2029, ma la distanza economica tra le parti c’è ancora. L’entourage del giocatore chiede 10 milioni, mentre la società nerazzurra è ferma a 8,5-9, con eventuali bonus.