L’Inter lavora intensamente all’acquisto di Josep Martinez dal Genoa. Le due parti stanno definendo il trasferimento a Milano dell’estremo difensore che da poco ha spento le 26 candeline. Di origine spagnola, il giocatore è reduce dalla sua prima stagione in Serie A.

Inter, ostacolo economico per Martinez

L’Inter ha deciso per lo spagnolo in forza al Grifone nonostante un lungo corteggiamento a Bento Krepski. Con il portiere dell’Atletico Panairense era quasi fatta, accordi trovati già la scorsa estate, ma alla fine la dirigenza nerazzurra ha virato con decisione sullo spagnolo, scegliendo lui come vice Yann Sommer.

Stando agli ultimi aggiornamenti non manca molto alla conclusione della trattativa, il club di Viale della Liberazione ha accelerato i tempi incontrando il Genoa più volte questa settimana e c’è intesa sulla valutazione, tra i 15 e i 18 milioni di euro, anche se Marotta e il suo staff non hanno intenzione di versare oltre i 10-12 milioni di euro. Per il resto l’idea è di inserire una contropartita con i rossoblù, mettendo a scelta il club tra Martin Satriano, Gaetano Oristanio, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito.