Roma, chieste informazioni all’Atletico Madrid per Morata | Il giocatore vuole tornare in Italia

La Roma sembra intenzionata a fare un tentativo per portare in giallorosso Alvaro Morata.

Come è noto, la Roma cerca un attaccante per la prossima stagione per sopperire alla partenza di Lukaku e alle lacune offensive di Tammy Abraham, che non convince del tutto De Rossi in fase realizzativa.

È stato già accostato alla squadra capitolina il nome di Omordion, ma il prezzo è di 40 milioni. Così, ritorna a stuzzicare i giallorossi il nome di Alvaro Morata, vicino alla Roma già la scorsa estate in quanto fortemente voluto da Mourinho, prima che l’Atletico decidesse di ripuntare su di lui.

Morata può lasciare l’Atletico, la Roma vuole ricomporre il tandem con Paulo Dybala

Adesso, l’idea Morata sta prendendo forma: secondo quanto riporta DAZN, i giallorossi si sarebbero già mossi per chiedere informazioni all’Atletico Madrid per quanto riguarda il calciatore spagnolo. Morata, nelle sue dichiarazioni recenti, si è detto essere contento di un eventuale ritorno in Italia, soprattutto per motivi legati alla famiglia. In più, non è un segreto la grande amicizia che lo lega a Paulo Dybala e la Roma sarebbe contenta di ricreare il tandem.