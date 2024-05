Roma, posti vuoti in attacco, si pensa al futuro. Lo spagnolo, classe 2004, è il preferito di De Rossi

La Roma inizia i primi sondaggi di mercato in vista della prossima finestra estiva. In capitale si dovrà lavorare molto su questo punto, il prossimo ds, molto probabilmente Ghisolfi, avrà un’estate impegnativa. Alla Roma serve soprattutto un attaccante, la dirigenza si dovrà impegnare parecchio.

Roma, Samu Omorodion il preferito di De Rossi

Per la prossima stagione giallorossa, l’attacco è il reparto che subirà la rivoluzione maggiore. Una delle prime certezze è che Romelu Lukaku verrà riconsegnato al Chelsea, mentre con Paulo Dybala bisognerà sedersi attorno ad un tavolo e ragionare sul futuro, sarà necessario decidere insieme. L’attaccante inglese, Abraham, attualmente è l’unico certo di rimanere in rosa. Ritornato in forma dopo il lungo infortunio, l’ex Chelsea finalmente si giocherà la sua chance, dopo un anno passato ai box.

Intanto che si attende il mercato, la Roma si guarda intorno ed ha iniziato a stilare la lista dei papabili. Nella lista dei sogni e dei prospetti c’è anche il nome di Samu Omorodion, centravanti spagnolo classe 2004, quest’anno in prestito dall’Atlhetico Madrid al Deportivo Alaves. L’attaccante è seguito anche dal Napoli, ma da tempo è sul database personale di De Rossi. Quest’anno, il talento ventenne, in 34 presenze in Liga, ha messo a segno 9 gol e 1 assist.