Juventus, in stand-by la cessione di Szczesny: Di Gregorio attende | E non è finita qui..

In attesa di completare l’acquisto del futuro numero 1 Michele Di Gregorio, la trattativa tra Juventus e Al Nassr per il trasferimento del portiere Wojciech Szczesny ha subito un rallentamento, come riportato d su X da Fabrizio Romano. In più Giuntoli pensa anche alle uscite: a centrocampo si riflette sul futuro di Enzo Barrenechea e Fabio Miretti.

Juventus, problemi con Al-Nassr: si complica la cessione di Szczesny | Pronti 20 milioni per Di Gregorio

Asse Torino-Riyad: ci sono problemi tra i due club, che metterebbero a rischio il buon esito della vendita del portiere polacco. Nonostante nei giorni scorsi la trattativa fosse avanzata, ora tutto sembra essere in stand-by. Ecco i tweet di Fabrizio Romano: “Ci sono problemi per il trasferimento di Wojciech Szczesny all’Al Nassr dalla Juventus. Dopo la trattativa avanzata nei giorni scorsi, ci sono problemi tra i club e la trattativa potrebbe essere in pericolo. Szczesny all’Al Nassr, al momento in stand-by. […] I problemi attuali riguardano i club, come riportato ieri, non i giocatori. Szczesny, è entusiasta del trasferimento ma in attesa di vedere cosa deciderà l’Al Nassr“.

Solo dopo aver risolto la questione Szczesny, la dirigenza bianconera dovrebbe ufficializzare l’acquisto di Michele Di Gregorio, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato il portiere dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro. Il pagamento del cartellino del giocatore del Monza dovrebbe distribuito su quattro stagioni.

Juve, Thiago Motta indeciso: più Barrenechea di Miretti?

Difficile vedere la coppia cresciuta insieme nell’Under 23 della Juventus l’anno prossimo a Torino. Gli incroci di mercato possono questa estate separare definitivamente Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea. Il centrocampista italiano non sembra rientrare nei piani del neo tecnico juventino Thiago Motta: potrebbe lasciare la Vecchia Signora durante l’estate. Diversi club di Serie A hanno già sondato il terreno, dal Monza al Bologna passando per Parma ed Empoli, ma davanti a tutte c’è il Genoa. Non mancano le pretendenti neppure per Barrenechea. L’argentino è reduce da una brillante annata a Frosinone, una crescita che non è passata inosservata: tanto da aver attirato diversi estimatori, soprattutto dall’estero. Tra questi spicca il corteggiamento del Villarreal che deve ristrutturare la mediana e ha chiesto informazioni. Dalla Continassa però al momento hanno messo il veto sulla partenza del classe 2001: Thiago Motta lo apprezza e vuole vederlo nel ritiro pre-campionato prima di decidere il suo futuro.