Szczesny sempre più vicino all’Al Nassr | Cessione dolorosa ma necessaria per la Juventus

Wojciech Szczesny è a un passo dall’Al Nassr. Secondo quanto si legge oggi in edicola su Tuttosport, la Juventus è sul punto di finalizzare la cessione del portiere polacco in Arabia Saudita per 4-5 milioni di euro. Di certo non una cifra enorme, in virtù del valore assoluto dell’ex Roma e Arsenal, ma comunque una buona operazione perché permette alla Vecchia Signora di risparmiare 12 milioni sull’ingaggio lordo. Tale risparmio, più i 4-5 milioni di cui abbiamo parlato, permetteranno alla Juventus di ingaggiare Michele Di Gregorio dal Monza in prestito con obbligo riscatto per una ventina di milioni.

La cessione di Szczesny si spiega con la necessità di abbassare il monte ingaggi

Proprio l’ingaggio è stata la molla economica ad accelerare la cessione. Uno dei cardini del nuovo corso bianconero è infatti l’abbassamento del monte ingaggi. Giuntoli gli aveva proposto (come sta proponendo a Dusan Vlahovic) di spalmare la cifra allungando il contratto. Al legittimo rifiuto del polacco, considerando che non ci sarebbero stati i presupposti per rinnovare neppure tra un anno, il direttore tecnico bianconero ha deciso di forzare i tempi e anticipare la sostituzione di Szczesny.

Il portiere polacco andrà a guadagnare 40 milioni in due anni, e tornerà a giocare con CR7

Mancava solo che ‘Tek’ scegliesse di separarsi dalla Juventus, perché avrebbe anche potuto restare da separato in casa, in attesa di liberarsi gratis. Idea che però a quanto pare non lo allettava, mentre lo hanno comprensibilmente allettato i 40 milioni per due stagioni offerti dall’Al Nassr del suo ex compagno Cristiano Ronaldo, che lo ha chiamato in prima persona per convincerlo. E a breve, salvo sorprese, lo richiamerà per dargli il benvenuto.