Atalanta-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida di Bergamo tra Atalanta e Roma vale un posto alla prossima UEFA Champions League. I lombardi possono provare l’allungo decisivo con conseguente approdo alla massima competizione europea. Diversamente, occasione unica per i giallorossi, che potrebbero trovarsi da soli al quarto posto, diventando padroni del proprio destino. La gara, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Toloi; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.