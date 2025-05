Zalewski-Asllani, l’Inter c’è. Nerazzurri corsari a Torino (0-2)

L’Inter non sbaglia a Torino

Inter col turnover a Torino, sotto la pioggia battente i nerazzurri ottengono un’importante vittoria che mantiene vivo il sogno scudetto, obiettivo difficile ma i ragazzi di Inzaghi non intendono gettare bandiera bianca. Prima Zalewski, poi Asllani su rigore regalano all’Inter i tre punti. In attesa della finale Champions League, l’Inter mette pressione al Napoli sperando in un passo falso degli azzurri di Conte.

TORINO-INTER 0-2

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 5,5; Dembelé 5,5 (18′ st Perciun 5,5), Maripan 5,5, Masina 5,5, Biraghi 5,5; Ricci 5,5 (35′ st Ilic sv), Gineitis 5,5 (18′ st Casadei 5,5); Lazaro 5,5 (35′ st Cacciamani sv), Vlasic 5, Elmas 5; Adams 5

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Sanabria, Coco, Tameze, Linetty

Allenatore: Vanoli 5,5

Inter (3-5-2): Martinez J. 6; Bisseck 6 (1′ st Dumfries 6,5), De Vrij 6,5, Bastoni 7 (35′ st Acerbi sv); Darmian 6,5, Zalewski 7,5 (17′ st Barella 6,5), Asllani 7,4, Zielinski 6,5 (17′ st Calhanoglu 6,5), Carlos Augusto 6 (1′ st Dimarco 6,5); Taremi 6,5, Correa 6

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Arnautovic, Thuram, Acerbi, Re Cecconi, Berenbruch, Topalovic, Spinaccé

Allenatore: Inzaghi S. 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 14′ Zalewski (I), 4′ st rig. Asllani (I)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (T), Carlos Augusto, Bisseck, Zalewski (I)

Espulsi: –