Il dirigente bianconero prosegue i suoi tentativi per assicurare a Thiago Motta una squadra super competitiva in vista della nuova stagione

Si infiamma il mercato intorno alla Juventus. Con le varie cessioni in arrivo, i bianconeri sono anche pronti a fare nuovi acquisti, tra cui Mason Greenwood, attualmente in forza al Getafe, ma di proprietà del Manchester United.

Juventus, per Greenwood l’ostacolo sono i 50 milioni

L’attaccante inglese, che nell’ultima stagione ha giocato una stagione stellare in Spagna, al Getafe, è un classe 2001, con all’attivo 8 gol e 6 assist in Liga, e farà ritorno allo United dopo il prestito. La Juventus ha puntato gli occhi sul giocatore, la cui valutazione è davvero alta: 50 milioni. L’aspetto positivo della cosa è che il giocatore ha dato priorità alla Juventus. A Torino hanno vagliato varie strategie, ma la migliore sembra essere quella che prevede 30 milioni circa più bonus quando uno tra Chiesa e Soulé sarà ceduto. Juventus che punterà anche sulla volontà del giocatore di arrivare in Italia e con il quale ha già l’accordo: da schierare nel reparto offensivo all’occorrenza da punta centrale e sugli esterni.

La dirigenza bianconera pensa anche alla difesa, l’idea principale resta Riccardo Calafiori, ma è una trattativa difficile. Ma la Juve ha già pronto un piano B: Cristiano Giuntoli è pronto a tentare la via dell’acquisto del cartellino di Jakub Kiwior, centrale di difesa classe 2000 della nazionale polacca, attualmente in forza all’Arsenal. I Gunners non chiuderebbero alla cessione del giocatore, ma chiederebbero circa 20 milioni per lasciarlo partire.