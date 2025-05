Pari al Bentegodi tra Verona e Lecce: finisce 1-1

Verona-Lecce, un punto per parte: a segno Krstović e Coppola

Si chiude in pari la sfida del Marcantonio Bentegodi tra Verona e Lecce. Punto importante per i salentini che agganciano l’Empoli, vincitore della sfida di ieri sera contro il Parma, a 28 punti. Posizione nettamente favorevole quella dei gialloblù, saliti a 33 punti. In vantaggio la formazione giallorossa con Krstović al 23esimo. Il montenegrino, imbeccato in verticale da Morente, batte facilmente Montipò. La risposta gialloblù al 41esimo. Calcio di punizione calciato da Suslov per Diego Coppola, che stacca di testa e trafigge un incolpevole Falcone. Nella ripresa prova ad alzare i ritmi la squadra venete. I giallorossi si difendono e provano ad offendere principalmente in contropiede.