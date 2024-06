Juventus, obiettivo abbassare il monte ingaggi | Szczesny può salutare, arriva Di Greogrio

La Juventus ha necessità di abbassare il monte ingaggi e in questo mercato Giuntoli si sta muovendo in questo senso. Per questo il ruolo di Szczesny all’interno della squadra è in questo momento oggetto di riflessione per la società, per via dello stipendio alto, vicino ai 6,5 milioni di euro a stagione. L’idea della società, considerato l’acquisto di Di Gregorio, potrebbe essere proprio quella di sostituire il portiere polacco e di risparmiare qualche milione di ingaggio sul portiere.

Szczesny non vuole decurtarsi l’ingaggio, si può arrivare alla rescissione consensuale | Sirene dall’Arabia per lui

Le intenzioni di Szczesny però negli ultimi anni sono sempre sembrate chiare, col ragazzo intenzionato a chiudere la carriera nella Vecchia Signora. Nonostante questo, la prima proposta giuntagli per ridurre il suo ingaggio e spalmarlo su più anni non è stato accettata dall’entourage del portiere, e per questo una soluzione per la Juventus potrebbe essere anche quella di percorrere la rescissione consensuale. A quel punto per Szczesny si aprirebbero le porte dell’Arabia, con una proposta già arrivata al suo agente da 30 milioni in 2 anni.